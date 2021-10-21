На Львівщині лінія «103» дала збій

У четвер, 21 жовтня, лінія екстреної медичної допомоги «103» дала збій, зателефонувати у «швидку» тимчасово було неможливо. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва.

У роботі лінії «103» стався збій, через який люди не могли додзвонитися у «швидку» й викликати медичну бригаду. Зв’язку з операторами на Львівщині не було близько 30 хвилин, зараз лінія «103» запрацювала, але з перебоями.

Станом на 15:00 год. лінія «103» на Львівщині відновила свою роботу у звичному режимі.

Втім якщо у вас немає з’єднання зі швидкою допомогою за номером «103», то Львівський обласний центр екстреної медицини закликає телефонувати: 0930797291; 0677994677;

0930797292; 0677994754. Реклама партнерів

Причина збою наразі не відома. Чи пов’язана вона з надмірною кількістю дзвінків, які поступають на лінію, у «швидкій» поки не беруться сказати.

Над усуненням неполадки вже працюють спеціалісти, які мають встановити її остаточну причину.

Нагадаємо, через стрімкий ріст захворюваності на коронавірус в Україні фіксують рекордну завантаженість швидкої допомоги. Через це збільшився час очікування бригади, в тому числі й для пацієнтів у невідкладному стані. Людям із ускладненим коронавірусом в окремих регіонах доводиться чекати медиків по кілька годин.

На Львівщині «швидка» також працює у посиленому режимі. Зараз на лінію «103» щодня надходить орієнтовно 3500 дзвінків, а бригади в середньому здійснюють по 800 виїздів до пацієнтів. На ургентні й критичні виклики «швидка» поки прибуває вчасно, протягом 10 хвилин. Втім covid-хворим, які не є у важкому стані, доводиться значно довше.

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