Львівський музей історії релігії потрапив у список «Великої реставрації»

За гроші держбюджету відреставрують експозиційні зали Львівського музею історії релігії. Орієнтовна вартість робіт складатиме близько 20 млн гривень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ЛОДА.
Список «Великої реставрації» на Львівщині поповнився ще одним об’єктом. Остаточна вартість реставраційних робіт буде визначена після завершення експертизи проєктно-кошторисної документації.
Цього року на реставрацію Львівського музею історії релігії з державного бюджету вже виділили 2 млн гривень.
««Велика реставрація» – це про об’єкти по всій Україні. Деякі з культурних пам’яток перебувають саме в комунальній формі власності, але від цього їх цінність ніяк не зменшується. Як і потреба в ремонтно-реставраційних роботах», – зазначив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Довідка. Львівський музей історії релігії – установа культури, в якій за допомогою зібраних унікальних матеріалів висвітлюється історія світових і національних релігій, діяльність церковних організацій.
Експозиція складається з таких тематичних розділів: «Релігії стародавнього світу», «Юдаїзм», «Раннє християнство», «Вірменська церква», «Історія римсько-католицької церкви», «Українська греко-католицька церква», «Православ’я в Україні», «Протестантизм», «Іслам», «Буддизм».
У структуру музею входять відділи: виставковий, науково-освітній, рекламний, методичний, фонди, видавництво «Логос», бібліотека, фото- та голографічна лабораторії, науково-реставраційний, художній, біо-бібліографічний.
Нагадаємо, що раніше до списку об’єктів «Великої реставрації» потрапили Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької та три замки на Львівщині: Підгорецький, Олеський та Жовківський.
На відбір у програмі «Велике будівництво» в напрямі «Велика реставрація» Львівщина надіслала 31 заявку, що передбачає реставрацію 39 об’єктів історико-культурної спадщини.
Експертна рада при Міністерстві культури та інформаційної політики визначила 12 архітектурних пам’яток, які відреставрують на Львівщині. Власне, чотири з них відновлять цьогоріч.
В Україні загалом за три роки хочуть відновити близько 150 об’єктів культурної спадщини.
Додамо, також цьогоріч на Львівщині за кошти обласного бюджету відновлять 29 пам’яток архітектури.
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Аліса Белей