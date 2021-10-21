Львівські митники знайшли у посилці сховані прикраси з діамантами

У підрозділі митного оформлення «Львів-поштовий» затримали посилку з контрабандою, яка надійшла зі США. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

Під час перевірки посилки львівськими митниками, було виявлено нові ювелірні прикраси з цінниками: золоті сережки, підвіску та каблучку. Відправник сховав прикраси серед одягу та їжі.

Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил за ст. 472 МКУ. Ювелірні вироби вартістю майже 120 тис. гривень були тимчасово вилучені, а справу скеровано до суду.

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У четвер, 21 жовтня, Галицький районний суд Львова визнав відправника винним. Львівська митниця передала вилучені цінності до «Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України».

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Фото: Львівська митниця