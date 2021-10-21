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Львівське «Динамо» виграло Суперкубок України з водного поло

Ольга Денисяка

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ВК «Динамо» Львів здобув Суперкубок України-2021, перемігши збірну Харківської області з рахунком 17-7. Гра відбулася у Кам’янському на Дніпропетровщині. Про це Львівському порталу повідомили в федерації водного поло України.

ВК «Динамо»Львів – восьмиразові чемпіони України, а також дев’ятиразові володарі Кубка України. А харків’яни чотири рази виборювали золото чемпіонату України, а також тричі ставали володарями Кубка України.

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Зазначимо, що ВК «Динамо» Львів напередодні Суперкубка та старту нового сезону став переможцем Відкритого Кубка Львова з водного поло. У цьому турнірі змагалися п’ять команд з України, Польщі, Литви та Словаччини. «Динамо» називають феноменом українського спорту. Адже клуб регулярно стає найсильнішим на різноманітних турнірах, при цьому не маючи змоги тренуватися в басейні стандартних розмірів.

«Динамо» — чоловічий ватерпольний клуб зі Львова, заснований у 1949 році. Одинадцятиразовий чемпіон України (8 перемог у незалеженій Україні), багаторазовий срібний і бронзовий призер  чемпіонату України. Дев’ятиразовий володар Кубка України.

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