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Львів’янин отримав опіки під час пожежі у власному домі

Наталя Дуляба

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У пожежі на вул. Дубнівській обгорів львів’янин. Він отримав опіки обличчя. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у середу, 20 жовтня, в приватному житловому будинку на вул. Дубнівській, 4, що у Залізничному районі Львова. Займання виникло на другому поверсі та на горищі.

Коли на місце прибули рятувальники, то з вікон уже вибивався вогонь. На те, аби загасити його, пішло майже 50 хвилин. Пожежу повністю ліквідували о 12:42 год. силами 26 вогнеборців.

У пожежі опіки обличчя І ступеня отримав чоловік власниці. Втім від госпіталізації він відмовився.

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Вогонь знищив речі домашнього вжитку на другому поверсі та на горищі, частину даху, пошкодив вікно і дах сусіднього будинку.

Причини виникнення займання наразі встановлюються.

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