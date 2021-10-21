Біля Щирця трактор протаранив мікроавтобус

На трасі Львів – Пустомити – Меденичі трактор зіткнувся з Citroёn Jumper. Внаслідок ДТП постраждав водій мікроавтобуса. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у четвер, 21 жовтня, орієнтовно о 7:00 год поблизу села Щирець, що в 30 км від Львова.

Тут на трасі Львів – Пустомити – Меденичі, 29-річний житель Львівщини за кермом Citroёn Jumper зіткнувся з трактором «МТЗ-80» за кермом якого був 51-річний місцевий мешканець.

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Внаслідок автопригоди водій мікроавтобуса отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню.

Правоохоронці ще встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації.