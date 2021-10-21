32 рятувальники гасили пожежу у львівському автосалоні

На території автосалону «Ніко-захід» у Львові сталась пожежа. У гаражі горів позашляховик Mitsubishi Pajero. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у середу, 20 жовтня, на вул. Липинського, 50-Б. Саме за цією адресою знаходиться «Ніко-захід» – офіційний дилерський центр Mitsubishi у Львові.

Тут в одному з гаражів автосалону спалахнула пожежа. До її ліквідації залучили 32 рятувальники. Загасити полум’я вдалося менш ніж за пів години, о 12:23 год.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, втім вогонь знищив салон позашляховика Mitsubishi Pajero.

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Наразі причини виникнення займання встановлюються.

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