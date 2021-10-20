Жителя Борислава засудили на сім років тюрми за розбої, грабежі та шахрайство

Суд відправив за ґрати 37-річного мешканця Борислава, який займався грабежами, розбоями та шахрайськими діями. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Упродовж січня-серпня 2020 року житель Борислава, який вже раніше був неодноразову судимий, вчинив ряд злочинів. Зокрема викрадав гаманці, мобільні телефони, ювелірні вироби, у тому числі заволодівав ними шляхом обману. Загальна сума збитків, заподіяних потерпілим, серед яких були жінки та діти, становить більше 16 тисяч гривень.

Окрім цього, чоловіка обвинувачували у викраденні грошей та мобільного телефона, поєднаного із проникненням у житло та погрозою застосування насильства до потерпілого.

Наразі закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 37-річного мешканця Борислава, якого обвинувачували у вчиненні грабежів, розбою заволодінні чужим майном шляхом обману та у порушенні правил адміністративного нагляду (ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ст. 395 КК України).

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Суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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