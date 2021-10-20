З обласного бюджету виділять майже 2 млн на добудову велотраси зі Славського до Волосянки

На завершення будівництва велотраси зі Славського до Волосянки з обласного бюджету виділять додатково 1 млн 900 тис. грн. Відповідне рішення прийняла комісія з питань історико-культурної спадщини та туризму, передає пресслужба Львівської облради.

Будівництво велотраси зі Славського до Волосянки здійснюють в рамках проєкту регіонального розвитку «Велокарпатія: розвиток інфраструктури для велотуризму на Львівщині». Він фінансується з програми секторальної підтримки. З державного бюджету у 2019 році на будівництво велодоріжки було виділено близько 10 млн грн, з обласного бюджету в рамках «Програми розвитку туризму та курортів у Львівській області» на початку 2021 року було передбачено 400 тис. грн, а з бюджету Славської громади – понад 5 млн грн.

Велосипедна траса пролягатиме від залізничної станції Славського до села Волосянка. Її протяжність становить майже 7 км. Реалізацію проєкту мали б завершити у грудні 2021 року.

«Рішення сприятиме ефективному використанню коштів, зекономлених в результаті перевиконання обласного бюджету за 9 місяців. Ми зможемо завершити проєкт, який передбачає будівництво семикілометрової велодоріжки у гірській місцевості. Цей шлях пролягатиме через мости над річкою, від вокзалу у селищі Славське до села Волосянка», – зазначив голова комісії з питань історико-культурної спадщини та туризму Іван Щурко.

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За словами начальниці управління туризму та курортів Львівської обласної державної адміністрації Наталії Табаки, цього року вздовж велодоріжки також встановлять металеві конструкції, як інтерактивну складову, а саме «Велоквест» для тих, хто подорожуватиме за цим маршрутом. Під час виконання 11 завдань квесту, велосипедисти зможуть більше дізнатися про місцевість, отримати позитивний настрій і перевірити свою спритність та фізичну підготовку.

«У відсотковому значенні 70% виконання проєкту цього року профінансувала Славська громада, а 30% – бюджет Львівської області» – пояснила Наталія Табака.

Іван Щурко прогнозує, що проєкт «Велокарпатія» може стати поштовхом для розвитку туризму в гірському регіоні.

«Це витрати не лише на будівництво велодоріжки, це ознакування, інженерне забезпечення, освітлення. Щоб проєкт став успішним, ми погодилися на зміни в обласній програмі й підтримали ці видатки, як пріоритетні. У сфері туризму для нас важливі результативні проєкти. Ті, з яких вдається отримати користь, а саме: робочі місця, податки в місцеві бюджети, розвиток сфери послуг і туризму», – додав голова депутатської комісії.

Остаточне рішення щодо внесення змін до обласної програми та виділення коштів депутати приймуть на черговому засіданні сесії Львівської обласної ради.

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