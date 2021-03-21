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Цьогоріч планують завершити будівництво велотраси зі Славська до Волосянки

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У 2021 році на Львівщині завершаться будівництво велосипедної траси від залізничної станції Славського до села Волосянка. Її протяжність становить майже 7 км. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівській ОДА.

Велосипедну трасу будують у межах спільного проєкту Славської ОТГ, Львівської ОДА та Євросоюзу «Велокарпатія: розвиток інфраструктури для велотуризму на Львівщині».

«Велокарпатія» передбачає спорудження велодоріжки, покритої бруківкою, від залізничної станції Славського до села Волосянка. Її загальна протяжність – 6,8 км, наразі збудовано 4,25 км. За проєктом обласного й місцевого бюджетів, використано 17,02 млн грн. Завершення «Велокарпатії» передбачає залучення 22,4 млн грн.

Як повідомив заступник голови ЛОДА Віталій Загайний, проєкт секторальної підтримки «Велокарпатія» буде завершений у 2021 році. Це, за його словами, передбачає введення в експлуатацію велодоріжки зі Славського в напрямку Волосянки.

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«Для своєчасного завершення проєкту обласна державна адміністрація спільно зі Славською селищною радою та проєктантами працюють над синхронізацією робіт, передбачених іншим проєктом – реконструкцією автомобільної дороги загального користування місцевого значення «Славське – Хащованя» в рамках «Малого Карпатського кола». Актуальне завдання на 2021 рік в ході впровадження проекту – це  заходи з популяризації веломандрівок та нових велотуристичних можливостей у Славській громаді» – розповів Віталій Загайний .

Додамо, що межах цього проєкту раніше було збудовано спеціалізовану велосипедну трасу, протяжністю 2,14 км, на горі Погар, призначену для маунтбайку, з 24-ма трамплінами різних конфігурацій.

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