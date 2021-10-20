«UA: Перший» заявив про тиск з Офісу президента

Суспільний телеканал «UA: Перший» заявив про тиск та спробу впливу на редакцію з боку Офісу президента. Відповідну заяву опубліковано у середу, 20 жовтня, на сайті телеканалу, передає Львівський портал.

«Редакція Суспільного мовника вважає неприпустимим, коли представники будь-якої політичної сили намагаються прямо чи опосередковано впливати на формування складу учасників токшоу«Зворотний відлік», – йдеться в офіційній заяві Суспільного щодо інциденту з відмовою нардепів зі «Слуги народу» від участі в токшоу на UA:Перший.

Мовник зазначає, що Суспільне мовлення – незалежна медіакомпанія України, яка не залежить від олігархів та політиків, не обслуговує жодні державні органи чи політичні структури. Суспільний мовник працює виключно в інтересах усіх громадян нашої країни та підзвітний лише громадянському суспільству.

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Редакційна політика Суспільного мовника запрошує до участі в ефірі як представників влади, так і представників парламентської опозиції. Відсутність в ефірі представників партії «Слуга народу» у програмі від 18 жовтня – це не рішення редакції токшоу «Зворотний відлік», а рішення представників парламентської фракції «Слуга народу».

«Вважаємо неприпустимим, коли представники будь-якої політичної сили намагаються прямо чи опосередковано впливати на формування складу учасників токшоу. Склад учасників формується за принципом дотримання журналістських стандартів неупередженості, збалансованості й представлення позицій усіх сторін суспільної дискусії на визначену тему», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, у вівторок, 19 жовтня, ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі UA: Перший Мирослава Барчук заявила, що Офіс президента намагається контролювати присутність на ефірах депутатів Верховної ради від фракції «Слуга народу».

За словами Барчук, Офіс президента висуває редакції токшоу умови й ставить ультиматуми щодо присутності нардепів на ефірах. Наприклад, напередодні ефіру 18 жовтня Офіс президента поставив вимогу відмовити раніше запрошеному на шоу депутату Гео Леросу, виключеному 1 вересня з провладної фракції після критики на адресу президента Володимира Зеленського та керівника його Офісу Андрія Єрмака, в обмін на присутність двох нардепів від «Слуги народу».

«Звичайно, ми сприйняли це як тиск. Ми відмовились виконувати ультиматум, представники монобільшості не прийшли. Сьогодні зранку (19 жовтня – ред.) отримали від людей Єрмака звинувачення, що у нас на ефірі не було представників монобільшості і що це «недотримання журналістських стандартів», – розповіла Барчук.

Натомість в ОПУ відкинули звинувачення. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав допис Мирослави Барчук «емоційним» та зауважив, що представники влади регулярно з’являються в програмах Суспільного.

Водночас президент Володимир Зеленський не бачить тиску на «UA: Перший», а подібні заяви журналістів назвав просто «хайпом».

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