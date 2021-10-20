У філармонії відбудеться Фестиваль Любомирського

Впродовж 22-26 жовтня у Львівській національній філармонії ім. М. Скорика відбудеться Фестиваль імені Владислава Любомирського. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Фестиваль є відкритою музичною подією та присвячений відомому культурному меценату, який сприяв успіху Рубінштейна, Шимановського, Карловича, Шелуто, Ружицького та Фітельберга.

Князь Владислав Любомирський, патрон Фестивалю, був не лише відомим меценатом, але також і композитором. В молодості він дуже цікавився музикою, грав на інструментах та компонував на слух, а лише у віці 40 років присвятив себе музичній освіті. Спочатку навчався під керівництвом Гжегожа Фітельберга, потім у Віденській консерваторії в Роберта Фукса. Частина творів В. Любомирського залишилась в рукописах.

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У 2021 році Lubomirski FESTIVAL відбудеться у містах Польщі та України (Кракові, Любневіце, Перемишлі та Львові) й триватиме впродовж жовтня. Серія відкритих концертів фестивалю буде присвячена польським композиторам з аристократичних сімей: Любомирським, Радзивіллам, Понятовським, а також їх протеже, таким як Францішек Лессель та Кароль Ліпінський. Завдяки Фестивалю ми познайомимось з їх досягненнями, а також з тими, хто зробив їх можливими. Місією фестивалю, окрім культурної, є ще і актуалізація питання меценатства в сучасному світі.

Львівська національна філармонія імені М.Скорика стане місцем проведення чотирьох подій фестивалю впродовж 22-26 жовтня. За участі міжнародного складу музикантів звучатимуть композиції українських та польських митців.

Усі події відбудуться за участі Академічного симфонічного оркестру філармонії.

Зокрема, 22 жовтня у виконанні польського скрипаля Бартоломея Телевяка, оркестру під батутою Народного артиста України Володимира Сивохіпа звучатимуть твори Людкевича, Шимановського та Лятошинського.

Детальна інформація про подію: philharmonia.lviv.ua/event1

23 жовтня на сцені Концертного залу Людкевича звучатиме оркестрова музика Радзивілла, Пануфника і Моцарта. Почути її гості зможуть у виконанні Академічного симфонічного оркестру під батутою Дениса Олійника.

Детальна інформація про подію: philharmonia.lviv.ua/event2

24 жовтня піаніст Ярослав Мишко, Академічний симфонічний оркестр, які виступлять під орудою Володимира Сивохіпа, запрошують на вечір рапсодій. Прозвучать композиції Карловича, Ляпунова і Фітельберга.

Детальна інформація про подію: philharmonia.lviv.ua/event3

Останній концерт фестивальний концерт у Львові відбудеться 26 жовтня. У програмі звучатимуть арії з опер та інструментальні композиції Монюшка, Мірецького та Курпінського. Виконають їх Віктор Янковський (баритон), Академічний симфонічний оркестр філармонії під батутою польського диригента Себастьяна Перловського.

Детальна інформація про подію: philharmonia.lviv.ua/event4

Офіційна сторінка фестивалю: https://lubomirskifestival.pl/