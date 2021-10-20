Неподалік Львова пішохода двічі переїхали автомобілі

На трасі Львів – Рава-Руська на пішохода двічі наїхали автомобілі: спершу чоловіка могла збити вантажівка, а потім на нього наїхав ще легковик. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Випадок стався у вівторок ввечері, 19 жовтня, орієнтовно о 21:00 год. на трасі Львів – Рава-Руська. Тут між селами Куликів та Великий Дорошів 34-річний водій автомобіля Toyota Avensis під час обгону наїхав на чоловіка, що лежав серед дороги.

За попередніми даними, спочатку пішохода збила вантажівка DAF, за кермом якої перебував 38-річний мешканець Житомирщини. Втім цю версію ще перевіряють правоохоронці.

Внаслідок наїзду пішохід загинув на місці події. Його особу встановлюють, втім чоловіку було орієнтовно 40-50 років.

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Наразі всі деталі автопригоди з’ясовують правоохоронці.

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