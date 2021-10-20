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Львів’янин обгорів під час пожежі у власному домі

Наталя Дуляба

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Під час пожежі в будинку на вул. Чигиринській у Львові власник помешкання отримав опіки. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа виникла у вівторок, 19 жовтня, на вул. Чигиринській, 61, що на Збоїщах. Тут спалахнув приватний житловий будинок.

Внаслідок займання постраждав власник помешкання. Чоловік отримав опіки голови І ступеня, втім від госпіталізації він відмовився.

Пожежу гасили 10 рятувальників. На її ліквідацію пішло менш ніж пів години. Вогонь встиг знищити частину речей домашнього вжитку та пошкодити міжкімнатні двері.

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Причина займання наразі встановлюється.

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