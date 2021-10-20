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Частині Львова вимкнули гарячу воду і опалення. Перелік вулиць

Наталя Дуляба

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Через ремонти на тепломережі у середу, 20 жовтня, частина Львова залишилась без гарячої води та опалення. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго.

У мережі від теплового пункту на вул. Володимира Великого, 32-А комунальники почали ремонтні роботи. Тому без гарячої води з 10:00 до 18:00 год. залишились мешканці таких вулиць:

  • вул. Айвазовського буд. №10, 12
  • вул. Бойчука буд. №3, 5
  • вул. Володимира Великого буд. №26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
  • вул. Керамічна буд. №4, 16
  • вул. Княгині Ольги буд. №102
  • вул. Кобилиці буд. №19, 27, 29-А, 29
  • вул. Музики буд. №34, 36
  • дитсадок №73 на вул. Бойчука, 7

Через прорив на тепловій мережі із 10:15 до 18:00 год. подачу гарячої води та опалення призупинили жителям на вул. Джерельній, 42-44 та на вул. Сорочинській, 2-8.

Також опалення і гарячу воду до 19:00 год. вимкнули львів’янам, які живуть на:

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  • вул. Грінченка буд. №1, 5, 11-Б, 13, 19
  • вул. Очаківська буд. №5, 7
  • вул. Творча буд. №2, 12, 14, 16

Водночас через ремонт гарячої води до 15:00 год. не матимуть жителі на вул. Шафарика, 2-16 і дитсадка №172 на вул. Шафарика, 13.

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