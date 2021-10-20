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25-річному хлопцеві «світить» 10 років тюрми за вбивство учасника АТО на Золочівщині

Ольга Денисяка

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У Золочівському районі взяли під варту 25-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві 50-річного учасника АТО. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

За даними слідства, у жовтні 2021 року в одному із сіл Золочівського району у будинку, де підозрюваний орендував кімнату, він разом із своїм 50-річним сусідом розпивали алкоголь. Під час застілля між знайомими виник конфлікт, у ході якого хлопець почав наносити потерпілому численні удари по голові та грудній клітці. В результаті наступного дня від отриманих травм учасник АТО помер.

25-річного хлопця взяли під варту, його підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.121 КК України). Цей злочин передбачає покарання від семи до десяти років позбавлення волі.

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