В лобовому зіткненні у Львові травмувався 20-річний водій

У Львові на перехресті вулиць Стрийської та Карла Мікльоша зі Сокільниками сталась аварія, у якій постраждав 20-річний хлопець. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.
ДТП виникла у вівторок, 19 жовтня, на перехресті вул. Стрийська – Карла Мікльоша зі Сокільниками.
Тут 20-річний водій автомобіля Volkswagen Golf, мешканець Львівщини, на швидкості врізався у позашляховик Mitsubishi Outlander, за кермом якого перебував 32-річний житель Київщини.
Внаслідок лобового зіткнення постраждав юний водій Volkswagen Golf. Хлопця забрали в лікарню.
На місці події працювали слідчі. Наразі всі деталі аварії встановлюються.
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Наталя Дуляба