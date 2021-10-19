В Яворові наркоторговці «попались» на порушенні ПДР

Вночі 19 жовтня поліцейські затримали в Яворові групу наркоторговців з Волині. Вони перевозили в автомобілі амфетамін, метадон та солі, вартість товару становить 300 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Близько 03:00 год. у Яворів на вулиці Івана Хрестителя поліцейські зупинили автомобіль «Мерседес», водій якого порушив правила дорожнього руху. У салоні окрім 39-річного водія також перебували троє пасажирів віком 27, 30 і 35 років. Усі – мешканці Волинської області.

Під час складання адміністративних матеріалів за порушення дорожніх правил правоохоронці помітили в салоні автомобіля сумку, у якій були зіп-пакети з речовиною жовтого кольору, схожою на наркотичну.

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Поліцейські виявили в автомобілі речовини, схожі на наркотичні засоби амфетамін, метадон та солі – частина з них не розфасовані, а також близько 400 «закладок» у зіп-пакетах. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

Встановлено, що зловмисники розповсюджували наркотичні засоби шляхом «закладок» з використанням Інтернету на території Львівської та Волинської областей. За цінами «чорного ринку» вартість вилучених наркотичних засобів становить близько 300 тисяч гривень.

Учасників групи затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від шести до десяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція