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У відпочинковому комплексі біля Старого Самбора спалахнула пожежа

Наталя Дуляба

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Майже півтори години рятувальники гасили пожежу, що спалахнула у сауні відпочинкового комплексу біля Старого Самбора. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у понеділок ввечері, 18 жовтня, орієнтовно о 19:53 год. у селі Спас, що поблизу Старого Самбора. Тут виникла пожежа на території місцевого відпочинкового комплексу.

З’ясувалось, що загорілась дерев’яна сауна площею 72 м кв. На місце події негайно прибули рятувальники. На те, аби загасити полум’я, їм знадобилось майже півтори години. Пожежу було ліквідовано о 21:11 год.

Внаслідок займання ніхто не постраждав, втім вогонь знищив дах та утеплювач у сауні.

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Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.

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