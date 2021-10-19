У Львові жорстоко вбили 53-річного чоловіка

11 жовтня у Львові під час сварки раніше судимий чоловік декілька разів вдарив ножем свого знайомого. Від отриманих травм львів’янин помер. Через тиждень, 18 жовтня, правоохоронці взяли вбивцю під варту. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

15 жовтня львів’янка повідомила у поліцію про те, що її 53-річний брат, який мешкає в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Володимира Великого у Львові, тривалий час не виходить на зв’язок та не відповідає на телефонні дзвінки.

Коли правоохоронці разом з заявницею зайшли у квартиру її брата, в одній з кімнат вони виявили тіло господаря без ознак життя. Згодом встановили, що причиною смерті чоловіка стали колото-різані рани, зокрема, в ділянці грудей.

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За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Під час досудового розслідування встановили, що до вчинення вбивства причетний знайомий загиблого – 55-річний львів’янин, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Встановлено, що 11 жовтня близько 22:00 год. між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник сім разів вдарив свою жертву ножем, спричинивши смертельні поранення, після чого втік.

Також правоохоронці за допомогою водолазів розшукали знаряддя вбивства – ніж, який зловмисник викинув у став на вулиці Кульпарківській у Львові.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 18 вересня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

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