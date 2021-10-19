Пов’язані з Медведчуком структури, ймовірно, постачали паливо з РФ в Україну, – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань перевіряють інформацію про постачання до України дизельного пального з РФ за заниженими цінами структурами, наближеними до народного депутата України Віктора Медведчука. Про це Львівському порталу повідомили в ДБР.

За оперативною інформацією, на початку жовтня до одного з терміналів Миколаївського морського порту прибуло іноземне судно під прапором Панами. Через декілька днів цей же термінал прийняв інше іноземне судно під прапором однієї із країн ЄС.

За документами, судна доставили на адресу українського товариства з обмеженою відповідальністю, що пов’язують з нардепом, нафтопродукти вагою більш ніж 30 тисяч тонн кожне.

Реклама партнерів

Встановлено, що задекларована постачальниками ціна була майже у два рази менша за ринкову. Це дало змогу ділкам мінімізувати сплату обов’язкових митних платежів на мільйони гривень. Також попереднім слідством встановлено, що ці судна за останній рік заходили у порти Російської Федерації і товар має російське походження.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) працівники ДБР, спеціалісти з регіональної торгово-промислової палати та Держмитслужби оглянули затримані судна та товар. Фахівці відібрали зразки палива, які направили на дослідження, де встановлять чи відповідає сировина якості та коду Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Також під час розслідування перевіряється можлива причетність та питання притягнення до відповідальності посадових осіб.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.