Посилення карантину у Львові: поліція склала перші протоколи

На Львівщині почали роботу мобільні групи, які перевіряють дотримання протиепідемічних обмежень. За порушення карантину в області вже склали дев’ять протоколів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як відомо, з 18 жовтня у Львові та області посилили карантинні обмеження. Відтепер щоб потрапити у театри, кінотеатри чи спортзал, потрібний буде негативний ПЛР-тест або Covid-сертифікат. Працівники сфер обслуговування теж мають бути обов’язково вакцинованими.

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Перевіряють дотримання карантину в області мобільні рейдові групи. До їх увійшли працівники поліції, Держпродспоживслужби, санітарні лікарі та працівники органів місцевого самоврядування.

Як зазначають у поліції, мобільні групи перевіряють підприємців, громадський транспорт, заклади громадського харчування, ринки, заклади культури та освіти.

За результатами роботи рейдових груп на території Львова та області виявлено 188 порушень карантинних норм, за якими складено 9 протоколів про адміністративні правопорушення за ч.1 ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення та 179 постанов по справі про адміністративне правопорушення за ч.2 ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України.

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Фото: поліція