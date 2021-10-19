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Львівські медики фіксують небезпечне ускладнення від Covid

Вероніка Рой

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Ускладнення коронавірусу все частіше призводять до тромбозів, через які пацієнтам доводиться ампутувати кінцівки. Лише протягом останнього тижня хірургам 8-мої міської клінічної лікарні Львова доводилося тричі ампутувати кінцівки, аби врятувати життя пацієнтів. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Медики кажуть, що вірус стає агресивніший. Більшість пацієнтів, які потрапляють у лікарню із важким перебігом коронавірусу, стикаються із небезпечним ускладненням – тромбозом. Як результат, хірургам доводиться ампутувати кінцівки пацієнтам, аби врятувати їх життя.

«Тромбози, як ускладнення почастішали. Тільки за цей тиждень нашим хірургам довелося тричі ампутувати кінцівки, аби врятувати життя пацієнтів. Усі вони потрапили у наше COVID-відділення через важкий перебіг хвороби. Згодом додалися симптоми тромбозу. Якщо порівнювати, то від початку пандемії кількість таких ускладнень у 8 міській клінічній лікарні трапилося лише 15 разів», – йдеться у повідомленні медзакладі.

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Лікарі зазначають, що у зоні ризику ті, які хворіють на діабет, генералізований атеросклероз, а також пацієнти із надвагою чи ті, які палять.

«COVID-19 викликає тромбування дрібних і крупніших судин в різних ділянках тіла. Найчастіше потерпають легені, адже вірус викликає агрегацію дрібних клітинок крові, які приводять до мікротромбування. Траплялися такі випадки, коли пацієнти почували себе добре, а клінічна картина на КТ показує масштабне ураження легень, або навіть навпаки, пацієнту важко дихати, а на КТ не видно змін. Після легень найчастіше тромби утворюються у кишківнику та нижніх кінцівках», – кажуть в лікарні.

Підступність тромбозу і в тому, як пояснюють медики, що він як ускладнення трапляється не тільки в розпалі хвороби, але після повного одужання. Тому, важливо, після виписки із лікарні бути на постійному контролі у сімейних терапевтів.

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Фото: 8-ма міська лікарня Львова

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