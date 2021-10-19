Львів’янин, який облаштував нарколабораторію у квартирі на Сихові, постане перед судом

До суду скерували обвинувальний акт щодо стосовно 40-річного львів’янина, який облаштував у своїй квартирі на Сихові нарколабораторію. Про це Львівському порталу відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, 40-річний львів’янин у своїй квартиру у Сихівському районі міста Львова облаштував нарколабораторію. Для цього він придбав усі необхідні пристрої: прилади та хімічний посуд, з яких виготовляв обладнання, призначене для виготовлення психотропних речовин.

Також фігурант обладнав своє помешкання спеціальними предметами та речовинами, які можуть використовуватись під час виготовлення психотропів.

Під час обшуку у приміщенні також виявили та вилучили в особливо великому розмірі прекурсор, який використовують для виготовлення амфетаміну.

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Наразі до суду обвинувальний акт щодо стосовно 40-річного львів’янина за фактами незаконного виготовлення, придбання, зберігання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, організації та утримання місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, а також незаконного придбання та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин та незаконному виготовленні та зберіганні психотропних речовин без мети збуту (ч.1 ст.313, ч.1 ст.317, ч.3 ст. 311, ч.1 ст.309 КК України).

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