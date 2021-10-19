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Львів’ян запрошують висадити дерева у Стрийському парку

Ольга Денисяка

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Цієї осені у Львові планують висадити понад 2800 дерев. Так з 20 жовтня до 1 листопада триватиме висадка дерев у Стрийському парку. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

«Стрийський парк – є надзвичайним місцем, яке притягує до себе тисячі містян і гостей у будь-яку пору року. Правда ж, він чудовий? На жаль, цьогоріч під час негоди у парку було пошкоджено близько двохсот дерев, а тому ми поставили собі амбітну ціль висадити більше», – розповідає директорка парку Олена Мазурик.

До адміністрації парку вже зголосилося багато благочинців, які купують саджанці. За допомогою консультантів з парку обирають найвідповідніші. Станом на зараз вже обрано понад 300 саджанців. Серед них: клен, липа, сосна, бук, граб, гіркокаштан, туї, вейгела, декоративні яблуні і груші. З рідкісних саджанців – тюльпанові дерева, гібіскус та магнолії. Особливим мешканцем парку стане ліквідамбар – дерево, якого ще немає в жодному з львівських парків.

Якщо ви хочете подарувати парку дерево, зголошуйтесь в адміністрацію парку за консультацією. Наразі ще потребують саджанців липи дрібнолистої, гіркокаштану, платану та декоративних шпилькових.

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Висадка дерев у парку триватиме з 20 жовтня до 1 листопада. Особливо запрошують долучитись до висадки у суботу, 23 жовтня, з 11:00 год.

Усіх охочих посадити дерево запрошують зголошуватись та заповнювати форму за цим посиланням.

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