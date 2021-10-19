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Юні науковці зі Львова здобули чотири «золота» на міжнародному конкурсі

Наталя Дуляба

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Троє студентів та випускник фізматліцею зі Львова вибороли «золото» на Міжнародному конкурсі наукових винаходів INOVA. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві освіти й науки України.

Львів’яни брали участь у міжнародному конкурсі у складі команди Малої академії наук, яка складалась із 18 членів. Загалом українці виграли 13 золотих медалей, 5 срібних, а також дві спецнагороди.

З-поміж здобутих нагород чотири «золота» виграли саме львів’яни, ще два «срібла» – студент зі Львова та учень із Дрогобича.

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Так, золоті медалі на конкурсі наукових винаходів отримали студенти «Львівської політехніки» Олександр Борило та Михайло Мамчур, студентка ЛНУ ім. Івана Франка Олена Дашинич й учень 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею Юрій Сагайдак.

Також «срібло» здобули учень Дрогобицького ліцею Володимир Думайло і студент ЛНУ ім. івана Франка Богдан Колток.

Зазначимо, це вперше учні Малої академії наук України виграли стільки медалей на конкурсі INOVA. Всесвітня асоціація інтелектуальної власності та винаходів визнала МАН України найкращою міжнародною делегацією.

Міжнародний конкурс наукових винаходів INOVA проходив 12-17 жовтня у Загребі, Хорватія. Це друга найстаріша виставка винаходів у Європі, що вже впродовж 50 років збирає винахідників з усього світу.

Організатори виставки – Асоціація винахідників Загреба разом з міжнародним партнером World Invention Intellectual Property Associations WIIPA.

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