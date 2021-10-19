До асоціації «Ради Львівщини» приєдналась ще одна сільрада

До Обласної асоціації місцевих рад (ОАМР) «Ради Львівщини» доєдналася Новояричівська селищна рада. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

Як заявив виконавчий директор ОАМР «Ради Львівщини» Андрій Якимів, станом на 18 жовтня Асоціація налічує 64 члени об’єднання, з них 55 – територіальні громади.

«Шановні колеги, будь-якому успіху передує плідна робота. Тому плануємо і робимо разом все для того, аби жити в процвітаючих і самодостатніх громадах. Усе в наших руках, працюємо разом! Маємо амбітну мету – об’єднати навколо ідей ОАМР «Ради Львівщини» усі 73 громади Львівської області», – наголосив Андрій Якимів.

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Довідково.

Обласна асоціація місцевих рад «Ради Львівщини» є об’єднанням органів місцевого самоврядування усіх рівнів. Пріоритетами роботи організації визначено сприяння у налагодженні комунікацій між громадами та владою, створення платформи для підвищення освітнього рівня управлінців, розвиток інфраструктурних інвестиційних проєктів територіальних громад, підготовка проєктної документації для участі територіальних громад у конкурсах, промоція заходів, унікальних рішень та успішних ініціатив. Головою правління ОАМР «Ради Львівщини» є голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.

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