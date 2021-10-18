Танцювальний театр «Життя» запрошує на ювілейний концерт до Львівської опери

У Львівській національній опері з нагоди 35-ліття Танцювального театру «Життя» відбудеться концерт з унікальною програмою «Артефакти». Спеціальні гості концерту Народна артистка України Руслана та скрипаль-віртуоз Олександр Божик. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу Lutsyshyn Promo та Promotions.

Режисер та художній керівник – народна артистка України Ірина Мазур.

«Енергія та шалений драйв – це Життя! Коли українцям аплодують стоячи понад 50 країн світу – це Життя! Коли від «Диких танців» під ногами тріщить сцена Євробачення – це Життя! Коли танцем можна сказати більше, ніж словами – це Життя! Коли в цілому світі знають, що все українське – це модно, це сучасно, це гордо, і це також Життя! І так 35 років разом з Вами – в одному ритмі!», – зазначають організатори.

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Концерт відбудеться у четвер, 28 жовтня, о 19:00.

Квитки можна придбати за посиланням на Karabas.com. Поспішайте, кількість місць обмежена згідно карантинних вимог.

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