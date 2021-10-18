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Наркоторговця з Борислава посадили за ґрати на 6 років

Наталя Дуляба

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Суд виніс вирок 35-річному чоловіку, який у Бориславі торгував наркотиками. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Встановлено, що 35-річний чоловік продавав у Бориславі метадон. В основному він «працював» у спальному районі міста, неподалік школи.

При цьому зловмисник вже був раніше судимий за незаконний збут наркотиків.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 ККУ. Суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання – 6 років тюрми.

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