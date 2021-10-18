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Львів відвідали школярі та вчителі з Луганщини

Аліса Белей

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16-17 жовтня, до Львова завітали 367 дітей та вчителів із прифронтової зони України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі облради.

Луганчани із Сєвєродонецька, приїхали до Львова туристичним потягом «Незалежна Україна», у рамках проєкту «Змінимо країну разом», який реалізує асоціація «Єврорегіон Карпати-Україна».

На вихідних вони з екскурсією відвідали Львівський національний академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької.

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Також Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді організував для гостей екскурсію по Львову: Личаківським цвинтарем, у Музей народної архітектури й побуту імені Климентія Шептицького, у Музей етнографії та художнього промислу, аптеку-музей та на виставу в театрі імені Марії Заньковецької.

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