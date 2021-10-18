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20 жовтня на Львівщині перевірятимуть систему оповіщення

Ольга Денисяка

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У середу, 20 жовтня, у Львівській області перевірятимуть роботу систем центрального оповіщення населення. Мешканців просять не панікувати та зберігати спокій. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Жителів Львівщини попереджають, що цього разу під час перевірки сирени вмикати не будуть.

Так, о 10:30 год. з номера телефону (032) 241-04-90 надійде голосове повідомлення про перевірку системи оповіщення на мобільні телефони керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та посадових осіб, відповідальних за проведення оповіщення.

Через те, що перевірка проводиться в автоматичному режимі доповіді про отримане голосове повідомлення надавати не потрібно. Практичні заходи також відпрацьовувати не будуть. Результати проведеної перевірки системи оповіщення надішлють для аналізу додатково.

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