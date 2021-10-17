The Hardkiss у Львові зібрав подвійний аншлаг та освідчення в коханні

У Львові на концертному майданчику «Малевич» відбувся фінал концертного туру рок-гурту The Hardkiss. Два львівські концерти зібрали аншлаг, а під час фінального шоу технічний директор гурту Дмитро Федоренко на очах багатотисячної публіки освідчився у коханні, передає Львівський портал.

Концерт проходив з нагоди десятиріччя гурту The Hardkiss та виходу альбому «Жива і не залізна». До програми увійшли пісні з нового альбому, проте головний акцент було зроблено на піснях, які стали улюбленими хітами публіки.

У розпал шоу технічний директор гурту The Hardkiss Дмитро Федоренко на очах усієї публіки зробив пропозицію руки та серця своїй коханій та отримав у відповідь «так».

Солістка гурту Юлія Саніна подякувала усім гостям концерту за відповідальне ставлення до умов Covid Free, за те, що усі присутні на концерті пройшли вакцинацію, або ж засвідчили свою безпеку для оточуючих негативним тестом на коронавірус.

«Львів – дякуємо за концерт! Україно дякуємо за цей неймовірний тур! Тепер чекаємо вас на нашому ювілейному шоу The Hardkiss «Десять», що відбудеться у Києві на НСК «Олімпійский» – 18 червня 2022 року», – повідомила Юлія Саніна.

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