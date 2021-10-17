Смертельна ДТП на Золочівщині: «Лада» врізалася у вантажівку

На трасі Львів – Тернопіль внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув водій та пасажир автомобіля Lada Priora. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі головного управлінні ДСНС Львівщини.

У неділю, 17 жовтня, близько 8:00 рятувальники отримали повідомлення про ДТП в селі Ясенівці, що в 5 км від Золочева. Там водій автомобіля Lada Priora не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажним автомобілем DAF.

Внаслідок автопригоди водій та пасажир легковика загинули на місці. Аби деблокувати їх із понівеченого авто, сімом рятувальникам довелося їх «вирізати» за допомогою електричного розтискача.

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Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.