На Стрийщині розшукали туриста, який заблукав в горах

Рятувальники шість годин розшукували чоловіка, який заблукав під час сходження на гору Магура, що в Стрийському районі. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі головного управлінні ДСНС Львівщини.

У суботу, 16 жовтня, о 17:54 до рятувальників Львівщини зателефонував чоловік та повідомив, що під час сходження на гору Магура він заблукав.

Як з’ясувалось, 37-річний харків’янин пішов в гори сам. Йшовши туристичною маркованою стежкою на гору Магура з села Либохора Стрийського району, уже під час сходження на гору чоловік зійшов з маршруту та заблукав.

Реклама партнерів

На розшук відправилися рятувальники ДСНС Львівщини. Протягом пошукової операції із туристом час від часу з’являвся нестійкий телефонний зв’язок.

25 рятувальників поділилися на чотири пошукові групи та залучили до пошуку всюдихід «Богун», квадроцикл та службову собаку.

О 23:41 заблукалого було знайдено між горою Магура та урочищем. Рятувальники доправили туриста до села Либохора. Медичної допомоги чоловік не потребував.

Рятувальники закликають громадян відповідально планувати свій похід у гори:

обов’язково інформуйте своїх близьких і знайомих про проходження вашого маршруту й очікуваний час повернення з походу;

уникайте походів поодинці, мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менше ніж 3 особи;

переконайтеся, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу;

майте при собі заряджений телефон;

візьміть з собою достатню кількість їжі та води, а також необхідний одяг;

поцікавтеся умовами місцевості та прогнозом погоди;

обов’язково візьміть з собою перевірені туристичні карти;

якщо вирушаєте у гори з дітьми, постійно пильнуйте за ними;

у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101.