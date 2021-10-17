Львівські книги потрапили до списків премії Книга року ВВС-2021

До Довгих списків літературної премії Книга року ВВС-2021 увійшли 11 львівських книг. Довгі списки опублікували на ВВС Україна.
Деякі з цих книг написані письменниками зі Львова, деякі – надруковані у львівських видавництвах.
Серед 16 видань у номінації «Книга року ВВС-2021» є чотири львівські книги:
- «Збитошна пора» Юрія Винничука, видана у львівському видавництві «Апріорі» у 2020 році.
- «Спитайте Мієчку» Євгенії Кузнєцової. Твір опублікований у Видавництві Старого Лева у 2021 році.
- «Три лини для Марії» авторства Сергія Осоки. Видавництво Старого Лева надрукувало книгу у 2020 році.
- «Хто завгодно, тільки не я» – книга Галини Крук, видана у харківському «Віват» у 2021 році.
До Довгого списку премії «Дитяча Книга року ВВС-2021» увійшли три книги зі Львова:
- «Союз Радянських Речей» Петра Яценка, опублікований у київському видавництві »Портал» у 2020 році.
- «Дарую братика за підписку. Твій інстащоденник» – книга, яку написав Саша Кочубей та видав у Видавництві Старого Лева у 2021 році.
- «Сем, без проблем» Оксани Лущевської, опублікована у Видавництві Старого Лева у 2021 році.
Номінація «Книга року ВВС-Есеїстика-2021» зібрала аж чотири львівських видання:
- Станіслав Асеєв «Світлий шлях: історія одного концтабору» – Видавництво Старого Лева, 2021 рік.
- «Ласощі для Медора» Андрія Бондара, надруковані у Видавництві Старого Лева у 2021 році.
- «Лексикон націоналіста та інші есеї» Миколи Рябчука. Книга опублікована у Видавництві Старого Лева у 2021 році.
- Книга Андрія Содомори «Про що писати…», видана в Апріорі у 2021 році.
Нагадаємо, Книгою року ВВС минулого року став роман Тамари Горіха Зерня «Доця». У номінації «Дитяча книга року ВВС-2019» перемогла «Сапієнси» Володимира Аренева. А в номінації «Есеїстика» кращою визнано збірку нарисів Тараса Прохаська «Так, але…».
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Фото: Google
Аліса Белей