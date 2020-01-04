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Назвали найкращі українські книги 2019 року

Ольга Денисяка

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Минулий рік відзначився великою кількістю подій, які сталися в політичній, соціальній та культурній сферах. Приніс він з собою і нові цікаві книги, деякі з яких були відзначені різними нагородами. Так, провідні твори вибрали конкурси «Книга року ВВС» і «Краща книга України», передає ZN.

 

«Книгою року ВВС» минулого року став роман Тамари Горіха Зерня «Доця». У номінації «Дитяча книга року ВВС-2019» перемогла «Сапієнси» Володимира Аренева. А в номінації «Есеїстика» кращою визнано збірку нарисів Тараса Прохаська «Так, але…».

Для участі в конкурсі «Краща книга України» в 2019 році в 10 номінаціях надійшло 52 роботи від 17 видавців. Гран-прі конкурсу присуджено ПП «Емма» за повне видання віршів та поетичних драматичних творів Тараса Шевченка «Кобзар», в оформленні якого використані малюнки видатного українського художника Амвросія Ждахи.

У номінації «Моя країна» перемогу здобула книга С. Андрющенко та С. Залізняк «Звичаї нашого роду. Традиції української кухні» (видавець – ТОВ «Видавництво «Генеза»).

У номінації «Життя славетних» –  дослідження літературознавця Володимира Панченка «Повість про Миколу Зерова» (видавництво «Дух і Літера»).

Крім цього, кращими книгами в різних номінаціях стали роман Леоніда Мосендза «Останній пророк» (видавництво «Либідь»), книга Алекса Хавра в перекладі Ольги Кожушко «А потім прийшов Цезар» (видавництво «Фабула») та «Мистецтво війни в ілюстраціях» Джесіки Гейґ в перекладі Марії Козиренко (видавництво «Фабула»), збірка Наталії Мазур «Забавлянки. Віршовані ігри для спілкування з дитиною, пробудження, годування, купання, массаж», книга С. Курилова «Один в океані» (ТОВ «Час Майстрів»), а також збірка вибраних творів одного з найвизначніших українських поетів 20-21 століть Тараса Федюка «Цегла”»(ТОВ” Видавництво «Навчальна книга – Богдан»).

Бестселером року визнана книга спогадів видатного державного діяча України Володимира Горбуліна «Мій шлях в задзеркаллі. Не тільки подорожні нотатки», яка вийшла в ТОВ «Брайт Букс».

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