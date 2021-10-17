Якої погоди чекати на Львівщині 18 жовтня

У понеділок, 18 жовтня, у Львові та області прогнозують переважно суху погоду та до 12 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі становитиме від 2 до 4 градусів тепла, вдень стовпчик термометра коливатиметься між позначками +10-16°C. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Хмарно з проясненням. Без опадів. Вночі та вранці Львівщину огорне туман видимістю 200-500 м.

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Наступні три дні, 19-21 жовтня, на Львівщині також будуть хмарними з проясненням. Суттєвих опадів синоптики не прогнозують, вдень температура повітря прогріється до 10-15 градусів тепла, вночі – коливатиметься від +3 до +8°C.

Четвер, 21 жовтня, синоптики прогнозують найтеплішим днем тижня. Очікується до +18°C.