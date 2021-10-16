Стали відомі нові деталі викрадення 19-річної дівчини у Львові

Під варту взяли чотирьох учасників злочинної групи, двоє із яких виявилися неповнолітніми, які викрали дівчину, тримали її у заручниках, а від батька дівчини вимагали 2 млн євро викупу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

За даними слідства, підозрювані розробили план викрадення 19-річної львів’янки з метою отримання викупу.

Під виглядом клієнтів підлітки домовились з потерпілою про проведення фотосесії на одній із квартир Львова на вулиці Городоцькій.

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Після того, як дівчина прийшла на зйомку, злочинці незаконно позбавили її волі та почали вимагати у її батьків 2 млн євро за звільнення доньки. У випадку відмови, погрожували розправою над останньою.

Нагадаємо, випадок стався у четвер, 14 жовтня. Орієнтовно о 20:30 год. у поліцію звернувся червоноградець і розповів, що невідомі у Львові викрали його доньку, утримують її у невідомому місці та вимагають викуп.

Молодиків затримали та повідомили їм про підозру за фактами незаконного позбавлення волі, за попередньою змовою групою особі та вимагання (ч.2 ст.146, ч.2 ст.189 КК України). Їм загрожує до 10 років тюрми.