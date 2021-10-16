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Приватбанк обмежив кількість переказів з картки на картку

Аліса Белей

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З жовтня 2021 року для одного відправника діятиме ліміт переказів на місяць. Так один відправник зможе здіснити по Україні – 100 переказів, а за кордон – 25. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ПриватБанку.

Щомісяця перекази з картки на картку у «Приват24» роблять понад 7 млн клієнтів, повідомили у банку. При цьому, 99,7% з них користуються цією послугою для особистих цілей і відправляють чи отримують не більше 100 переказів на місяць.

Такі нововведення спричинені дією законодавства щодо протидії відмиванню брудних коштів та фінансового моніторингу. Тому банк вносить зміни до правил здійснення переказів з картки на картку Visa/Mastercard через усі канали.

Діятимуть такі ліміти на календарний місяць (з 1-го до 30/31-го числа):

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  • для відправника: перекази по Україні – 100; міжнародні перекази – 25;
  • для отримувача: перекази по Україні 100; міжнародні перекази – 30.

У банку пояснили: якщо користувач збирає гроші на карту для благодійності або волонтерства, йому слід звернутися до служби підтримки банку.

Потрібно надіслати посилання із соціальних мереж чи документи, що підтверджують здійснення благодійної діяльності – протягом 1 робочого дня для таких карток встановлять безлімітний режим.

А для тих, хто на картку отримував гроші за продаж товарів з використанням інтернет майданчиків, у банку нагадали, що нормативно-правовим актом НБУ користуватися особистою карткою для здійснення підприємницької діяльності не можна.

Щоб надсилати й отримувати перекази безлімітно, банк радить відкрити рахунок фізичної особи – підприємця або особи, яка займається професійною незалежною діяльністю відповідно до чинного законодавства.

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