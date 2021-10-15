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У центрі Львова іноземець підрізав людину і залишив вмирати у калюжі крові

Андрій Котенський

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Львівські патрульні врятували життя чоловіка, якого виявили на вулиці Фурманській у калюжі крові (неподалік Львівської національної опери). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними поліції, у четвер, 14 жовтня, близько 21.00 надійшов виклик про людину, яка стікає кров’ю на вулиці Фурманській. Патрульні другого батальйону Юрій Лещак та Наталія Ковальчук на тілі потерпілого виявили ножове поранення спини, в ділянці лівої легені.

Патрульні самотужки наклали фіксуючу пов’язку та зупинили кровотечу, ще до приїзду медиків. Потерпілого госпіталізували до реанімації

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Водночас у Нацполіції Львівщини повідомили, що потерпілий – 39-річний львів’янин, того вечора він перебував у гостях. Під час розпивання спиртних напоїв у нього виник конфлікт з ще одним гостем, який завдав йому удар ножем та втік.

Орієнтування про нападника були надіслані у всі територіальні підрозділи поліції Львівщини, а також інших областей, адже зловмисник встиг переїхати з Львівської області на Житомирщину.

Близько 02.00 ночі його було затримано на вокзалі міста Новоград-Волинський. За скоєне 36-річному зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

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