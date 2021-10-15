У Львові затримали «мінера» залізничний вокзалу

Поліція затримала зловмисника, який повідомив про так зване замінування Головного залізничного вокзалу Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі нацполіції Львівщини.

За даними правоохоронців, у п’ятницю, 15 жовтня, до поліції зателефонував анонім та повідомив, що підірве приміщення Головного залізничного вокзалу у Львові. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками. З вокзалу було евакуйовано близько 200 людей.

Під час обстеження приміщень і прилеглих територій вокзалу жодних підозрілих предметів не виявили.

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Окрім того поліцейські вже встановили та затримали особу зловмисника. Ним виявився 32-річний мешканець Хмельниччини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Жартівнику загрожує до шести років позбавлення волі.

Раніше Львівський портал повідомляв, що житель Дрогобича отримав два роки тюрми за фейкове замінування вокзалу у Львові.

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