ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові затримали «мінера» залізничний вокзалу

Андрій Котенський

|

Поліція затримала зловмисника, який повідомив про так зване замінування Головного залізничного вокзалу Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі нацполіції Львівщини.

За даними правоохоронців, у п’ятницю, 15 жовтня, до поліції зателефонував анонім та повідомив, що підірве приміщення Головного залізничного вокзалу у Львові. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками. З вокзалу було евакуйовано близько 200 людей.

Під час обстеження приміщень і прилеглих територій вокзалу жодних підозрілих предметів не виявили.

Реклама партнерів

Окрім того поліцейські вже встановили та затримали особу зловмисника. Ним виявився 32-річний мешканець Хмельниччини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Жартівнику загрожує до шести років позбавлення волі.

Раніше Львівський портал повідомляв, що житель Дрогобича отримав два роки тюрми за фейкове замінування вокзалу у Львові.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію
Ольга ДЕНИСЯКА
Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію

Війна на Сході України оголила багато проблем України, до яких наша армія не була готовою. У цих умовах справжніми сучас...

Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали
Анастасія ПИЖ
Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали

Нова платіжна картка АТБ-Pay, яку корпорація «АТБ» випустила разом із «Райффайзен Банком» і Visa, стає все більш популяр...

Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО
Олена КАРП'ЮК
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО

Члени дачного кооперативу «Патріот-1», які є учасниками АТО, хочуть отримати 5,3 га землі у Брюховицькому лісі нібито пі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів