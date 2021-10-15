У Львові викрали 19-річну дівчину і вимагали 2 мільйони євро викупу

У Львові зловмисники викрали 19-річну дівчину, тримали її у заручниках у квартирі на вул. Городоцькій, а від батька вимагали 2 млн євро викупу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався у четвер, 14 жовтня. Орієнтовно о 20:30 год. у поліцію звернувся червоноградець і розповів, що невідомі у Львові викрали його 19-річну доньку, утримують її у невідомому місці та вимагають 2 мільйони євро за звільнення.

Викрадачі також погрожували батькові, що він більше ніколи не побачить свою доньку, якщо не передасть їм вказану суму.

За справу негайно взялися спецслужби та детективи. Оперативно вони встановили, що зловмисники утримують дівчину у квартирі на вул. Городоцькій.

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Силовики увірвались у помешкання, звільнили заручницю й затримали зловмисників. Ними виявились троє мешканців Червонограда. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Звільнена дівчина жива та неушкоджена, з нею працює психолог.

За цими фактами вже відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та за ч.2 ст.189 (вимагання) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – до 10 років тюрми.

Наразі триває слідство.

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