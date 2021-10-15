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На Золочівщині перепоховали віднайдені останки воїнів УПА

Андрій Котенський

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У п’ятницю, 15 листопада, у селі Соколівка Буської територіальної громади перепоховали тіла 16-ти воїнів Української повстанської армії, знайдені цьогоріч на місці масового поховання жертв НКВС. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Братську могилу воїнів УПА, які стали жертвами радянського режиму, виявили фахівці КП «Меморіально-пошуковий центр «Доля».

За інформацією дослідників центру, з місця масового поховання ексгумовано рештки 16 людських тіл, 15 з них чоловічої статі та 1 тіло жінки, усі загинули у молодому віці. Фахівці припускають, що тіла загиблих воїнів УПА забрали з поля бою і хаотично скинули до ями. Причина їхньої смерті – вогнепальні рани, а також численні травми від ударів.

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«За результатами антропологічних досліджень можна зробити висновок, що удари завдавали у голову й обличчя тупим предметом або прикладом гвинтівки. Як правило, таким чином поводилися загони НКВС із затриманими або пораненими воїнами», – розповів керівник меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета.

Чин похорону відбувся у місцевому храмі. Мешканці громади, священники, представники місцевої, районної та обласної влади урочистою ходою пройшли до місцевого кладовища, де відбулася церемонія перепоховання останків.

Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак зауважила, що перепоховання і вшанування пам’яті борців за волю України символічно відбувається саме у дні відзначення 79-ї річниці створення Української повстанської армії.

«Сьогодні за велінням совісті та громадським обов’язком ми зібралися тут у селі Соколівка, щоб відновити справедливість і через кілька десятиліть таки схилити голови, віддати належну шану та за християнською традицією поховати борців за волю України. Адже через УПА пройшло понад сто тисяч осіб, а за підтримку повстанців каральними органами радянського союзу було репресовано понад півмільйона людей. Земля України встелена тілами героїв, які, у здавалося б безнадійній ситуації, до останнього подиху вірили та боролися за майбутню незалежність України», – наголосила Ірина Гримак.

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