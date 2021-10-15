На Новому Львові на «гарячому» спіймали закладчика наркотиків

У Львові правоохоронці спіймали на «гарячому» юнака, який ховав під деревом згорток із наркотиками. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався у День захисників, 14 жовтня, на вул. Стуса, що на Новому Львові. Тут під час патрулювання правоохоронці натрапили на хлопця, який намагався щось сховати під деревом. При цьому він постійно озирався.

Поліцейські зупинили невідомого. Ним виявився 22-річний львів’янин. Під час розмови у юнака помітно трусилися руки, він хвилювався і постійно намагався комусь зателефонувати.

Під час поверхневої перевірки у хлопця виявили дев’ять згортків із наркотичними речовинами.

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На місце викликали слідчо-оперативну групу. Затриманому львів’янину тепер загрожує кримінальна відповідальність.

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