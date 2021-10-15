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Якої погоди чекати жителям Львівщини на вихідні

Андрій Котенський

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У суботу, 16 жовтня, на Львівщині очікують хмарну із проясненнями погоду та до 15 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, погоду відносно теплу погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного тиску та вплив розмитого атмосферного фронту.

16 жовтня на Львівщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 10 – 15° тепла.

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У неділю, 17 жовтня, очікується хмарна із проясненнями погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 9 – 14° тепла.

Із понеділка очікується, що денна температура повітря підніметься ще на кілька градусів.

За даними Sinoptik, на вихідні у Львові очікується хмарна із проясненнями погода, без опадів. Денна температура повітря коливатиметься в районі 12-14 градусів тепла, а вночі від 3 градусів тепла до 1 морозу. Ближче до середини тижня очікуються незначні опади, проте із четверга має розпогодитися і прогріється до 16 градусів тепла.

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