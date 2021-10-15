Частково порізану Картину Бенксі продали за рекордну суму

На аукціоні Sotheby’s картина Бенксі «Любов в сміттєвому баку», яка частково була знищена вбудованим в раму шредером у 2018 році, продана за рекордну для художника суму в 18,58 млн фунтів стерлінгів (близько 25,4 млн дол. США), пише Європейська правда.

У жовтні 2018 року картина «Дівчинка з повітряною кулею» була продана на аукціоні Sotheby’s за 1 мільйон фунтів стерлінгів. Відразу ж після закінчення торгів малюнок став самознищуватися.

У рамі картини, як виявилося, був вбудований шредер. Це зробив сам Бенксі, який і натиснув кнопку після торгів. Механізм повинен був повністю розрізати картину, але в його механізмі щось зламалося, і приблизно половина полотна залишилася неушкодженою.

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Власниця «Дівчинки з повітряною кулею», яка побажала залишитися анонімною, не стала анулювати покупку. При цьому вона дала картині нову назву – «Любов у сміттєвому баку» і виставила її на продаж.

Раніше найдорожчим твором Бенксі була картина про медсестру-супергероїню, яку продали за 16,8 мільйона фунтів на торгах в березні 2021 року.

Бенксі подарував картину університетській лікарні Саутгемптона в травні минулого року на знак вдячності за зусилля медиків з Національної служби охорони здоров’я (NHS) в боротьбі з коронавірусом.

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