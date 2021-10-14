На Личаківській шестеро осіб побили та пограбували львів'ян

Правоохоронці затримали двох неповнолітніх, які вночі разом з чотирма спільниками побили та обікрали двох хлопців на вулиці Личаківській у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

Інцидент трапився близько 4:00 ранку четверга, 14 жовтня. Патрульні поліції отримали виклик на вулицю Личаківську, де зі слів заявника, його разом зі знайомим, побили та пограбували шестеро невідомих.

На місце події прибули патрульні, де їх зустріли два хлопці 18 та 20 років. Хлопці розповіли, що близько 3:00 ночі на них напали та забрали документи, гаманець з грошима, смартфон та смартгодинник.

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Патрульні отримавши опис нападників, відправились їх шукати. Обстежили вулицю Личаківську, потім місто Винники та село Лисиничі.

Двох хлопців 16 та 17 років, які підпадали під орієнтування, спіймали на вулиці Тракт Глинянський, що у Личаківському районі Львова. Вони мали при собі речі (телефон та годинник), які могли належати потерпілим.

Їх передали слідчо-оперативній групі. Та викликали їх батьків для встановлення усіх обставин.