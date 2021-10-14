ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові пам’ять дітей, які померли під час вагітності чи після народження, вшанують світловою хвилею

Вероніка Рой

|

У п’ятницю, 15 жовтня, на території Собору св. Юра у Львові та безпосередньо у храмі вшанують пам’ять дітей, які померли під час вагітності чи невдовзі після народження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як розповіла ініціаторка заходу, засновниця та голова організації Перинатальний хоспіс «Слід життя» с. Юстина (Голубець), головна мета заходу – привернути увагу громадськості до теми, яку часто у суспільстві замовчують.

«Наша мета показати, що ця тема торкає не лише маму, не лише тата, але кожного з нас у суспільстві, бо ми також стикаємося з людьми, які пережили втрату, і нам треба хоча б вміти з ними поводитися. Чи спілкуватися на ту тему, чи її уникати. Також будемо творити «Світлову Хвилю».  Це унікальна творча дія, яка започаткувалася у 2006 році і поширилася у інший країнах. Обрана була 19-та година, щоб свічки були запалені упродовж цілої години. Якщо це буде зроблено хоча б точково, то упродовж 24 годин весь світ буде «горіти» у пам’ять про тих дітей», – розповідає ініціаторка заходу.

Реклама партнерів

Додамо, що такий захід відбувається вже не вперше і є щорічним. Також 15 жовтня у всіх храмах УГКЦ підноситимуть молитви у пам’ять за дітей, які померли під час вагітності чи відразу після народження.

Програма заходу:

17.00 – відкрита локація на площі Святого Юра для відвідувачів заходу

17.30 – вступне слово-презентація (Собор св. Юра)

18.00 – Божественна Літургія (Собор св. Юра)

19.00 – творча академія, урочисте творення «Світлової Хвилі» через запалення свічок за Маленьких Ангелів на площі біля пам’ятника Митрополитові Андрею Шептицькому

20.00 – завершення заходу

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Фото: ЛМР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію
Ольга ДЕНИСЯКА
Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію

Війна на Сході України оголила багато проблем України, до яких наша армія не була готовою. У цих умовах справжніми сучас...

Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали
Анастасія ПИЖ
Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали

Нова платіжна картка АТБ-Pay, яку корпорація «АТБ» випустила разом із «Райффайзен Банком» і Visa, стає все більш популяр...

Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО
Олена КАРП'ЮК
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО

Члени дачного кооперативу «Патріот-1», які є учасниками АТО, хочуть отримати 5,3 га землі у Брюховицькому лісі нібито пі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів