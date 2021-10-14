У Львові пам’ять дітей, які померли під час вагітності чи після народження, вшанують світловою хвилею

У п’ятницю, 15 жовтня, на території Собору св. Юра у Львові та безпосередньо у храмі вшанують пам’ять дітей, які померли під час вагітності чи невдовзі після народження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як розповіла ініціаторка заходу, засновниця та голова організації Перинатальний хоспіс «Слід життя» с. Юстина (Голубець), головна мета заходу – привернути увагу громадськості до теми, яку часто у суспільстві замовчують.

«Наша мета показати, що ця тема торкає не лише маму, не лише тата, але кожного з нас у суспільстві, бо ми також стикаємося з людьми, які пережили втрату, і нам треба хоча б вміти з ними поводитися. Чи спілкуватися на ту тему, чи її уникати. Також будемо творити «Світлову Хвилю». Це унікальна творча дія, яка започаткувалася у 2006 році і поширилася у інший країнах. Обрана була 19-та година, щоб свічки були запалені упродовж цілої години. Якщо це буде зроблено хоча б точково, то упродовж 24 годин весь світ буде «горіти» у пам’ять про тих дітей», – розповідає ініціаторка заходу.

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Додамо, що такий захід відбувається вже не вперше і є щорічним. Також 15 жовтня у всіх храмах УГКЦ підноситимуть молитви у пам’ять за дітей, які померли під час вагітності чи відразу після народження.

Програма заходу:

17.00 – відкрита локація на площі Святого Юра для відвідувачів заходу

17.30 – вступне слово-презентація (Собор св. Юра)

18.00 – Божественна Літургія (Собор св. Юра)

19.00 – творча академія, урочисте творення «Світлової Хвилі» через запалення свічок за Маленьких Ангелів на площі біля пам’ятника Митрополитові Андрею Шептицькому

20.00 – завершення заходу

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Фото: ЛМР