Мешканці Львівщини витрачають на їжу половину доходів

Жителі Львівської області торік витрачали на продукти харчування 51% своїх доходів. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні статистики.

Так, за даними статистики, мешканці Львівщини у 2020 році на продукти харчування в середньому витрачали половину своїх грошових витрат, тобто 51%.

У 2020 році порівняно з 2010 роком на одну особу населення найбільше зросло споживання овочів та баштанних продовольчих культур – на 45%. Також за 10 років жителі області на 29% стали частіше споживати плодів, ягід та винограду, на 17% – картоплю, на 16% – м’яса та на 7% – молока та молочних продуктів.

Натомість жителі Львівщини на 15% стали менше споживати риби та рибних продуктів, цукру – на 14%, олії – на 13%, хлібних продуктів – на 11%.

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Загалом Львівська область серед регіонів України посіла друге місце за споживанням овочів, третє місце – за споживанням картоплі, п’яте місце – молока та молочних продуктів.

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