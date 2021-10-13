У Академії сухопутних військ відзначили кращих військовослужбовців

Напередодні Дня захисників і захисниць України у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулось вшанування кращих військовослужбовців та працівників видового навчального закладу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Від імені Міністра оборони України, Головнокомандувача Збройних Сил України, Командувача Сухопутних військ начальник Національної академії генерал-лейтенант Павло Ткачук вручив відзнаки та нагороди, а також погони офіцерам, яким присвоєно чергові військові звання.

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Чимало заохочень було і від самого очільника вишу. Зокрема, він привітав атлетів і спортивні команди Національної академії – переможців і призерів армійських, національних і міжнародних змагань.

«Добросовісна праця та сумлінна служба наших науково-педагогічних працівників, військовослужбовців, працівників Національної академії та підпорядкованих військових частин завжди отримує високу оцінку військово-політичного керівництва держави та Збройних Сил, органів державної влади та місцевого самоврядування. Щиро вітаю весь колектив Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного із Днем захисників і захисниць України, Днем українського козацтва, річницею створення Української Повстанської армії, святом Покрови Пресвятої Богородиці – покровительки українського війська! Слава Збройним Силам України! Слава Україні!» – зазначив начальник Національної академії генерал-лейтенант Павло Ткачук.

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